Анзулович — о победе над «Темп-СУМЗ-УГМК»: мы старались, отдавали всё — и в итоге выиграли

«У нас большие проблемы с травмами, много травмированных игроков. Сегодня все старались, но последний матч мы провели в Казани в воскресенье вечером и вернулись в Самару рано утром в понедельник. Игрокам тяжело в таком ритме. У нас сегодня было семь здоровых игроков и двое молодых ребят, один из которых, Богдан Шувакин, не провёл ни одной тренировки с командой, а Егор Амосов — только одну. Очень тяжело для команды. Но мы старались, отдавали всё — и в итоге выиграли.