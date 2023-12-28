39 очков Дончича не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Кливлендом»

В ночь с 27 на 28 декабря мск на площадке «Американ Эйрлайнс Центра» в Далласе прошёл матч регулярного чемпионата НБА между «Даллас Маверикс» и «Кливленд Кавальерс». Победу со счётом 113:110 одержали гости.

Первая половина встречи безоговорочно осталась за хозяевами паркета — «Даллас» выигрывал 12 очков по итогам первой четверти, а к большому перерыву нарастил своё преимущество до «+15». Однако к концу третьей четверти «Кливленд» сократил отставание до восьми очков, а за несколько минут до финальной сирены догнал «Маверикс» в счёте, вырвался вперёд и уже не отдал лидерство.