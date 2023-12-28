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Собака укусила за лицо баскетболиста «Денвера» Гордона, ему наложили 21 шов

Форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон получил травмы в результате нападения собаки, сообщает пресс служба клуба НБА.

Собака укусила за лицо баскетболиста «Денвера» Гордона
© Матч ТВ

Как отмечается, инцидент произошел 25 декабря, животное укусило игрока за руку и лицо. По данным The Athletic, врачи наложили баскетболисту 21 шов.

— Гордон получил рваные раны лица и руки после укусов собаки. Аарон в хорошем состоянии, он будет восстанавливаться отдельно от команды, — говорится в сообщении «Денвера».

В нынешнем сезоне 28 летний Гордон провел 28 матчей в регулярном чемпионате, набирал в среднем 13,6 очка и совершал 6,9 подбора.

«Наггетс» занимают третье место в таблице Западной конференции НБА, одержав 22 победы в 32 матчах.

Баскетбол
Аарон Гордон