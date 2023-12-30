Инсайдер рассказал о конфликте внутри «Лейкерс»

«Эта возможная ссора между Ривзом и Хэмом — это… что-то. Я здесь, чтобы сказать вам, я слышал всё очень ясно, что по какой-то причине Хэм не контактирует с Остином. Это может перерасти в то, во что могут вмешаться агент или главный офис клуба, и люди начнут спрашивать, что повлияло на эти решения?» – приводит слова Ирвина Fadeaway World.