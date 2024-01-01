«Мы испытываем проблемы». Остин Ривз — об игре «Лейкерс» после победы в Кубке НБА

«Я хочу побеждать, это главная цель, мы играем в эту игру ради побед. Мы хотим побеждать.



После внутрисезонного турнира мы испытываем проблемы. Травмы, болезни, нам немного не везёт. Но, в конце концов, это случается со всеми. Нам нужно посмотреть в зеркало и понять, что мы можем сделать, чтобы стать лучше, что я могу сделать, чтобы стать лучше», – сказал Ривз после матча с «Нью-Орлеаном»