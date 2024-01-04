Пропавшего 20-летнего баскетболиста пятый день ищут в Красноярске

В Красноярске пятый день пытаются найти пропавшего 20-летнего игрока баскетбольного клуба «Барнаул» Антона Петухова.

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По сообщениям Telegram-канала «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной», юноша ушел из дома примерно в 3:30 30 декабря и не вернулся.

По камерам видеонаблюдения удалось установить приблизительный маршрут спортсмена. Петухов направлялся на остров Татышев со стороны левого берега, однако так и не вышел на правобережье.

На данный момент волонтеры, спасатели и близкие пропавшего отрабатывают несколько версий произошедшего. Так, Петухов мог упасть в воду или потерять сознание. В поисках были задействованы беспилотный летательный аппарат и подводный дрон.

Представители поисково-спасательного отряда просят всех, кто имеет сведения о местонахождении Антона Петухова, сообщить об этом по указанному в ориентировке телефону.