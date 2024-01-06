Шакил О’Нил назвал топ-5 лучших молодых игроков НБА

«Шей (Гилджес-Александер) – определённо. Энтони Эдвардс – очень хороший игрок, мне он нравится. Также мне нравится Трэй (Янг). В роли центрового я выберу Вембаньяму. Последним в основной пятёрке я назову Джейми Жакеза-младшего, надеюсь я правильно произнёс его имя.



Со скамейки запасных будет выходить Апперен Шенгюн из «Хьюстона». Также я оставлю там моего мальчика Зайона (Уильямсона). Пока он решит оставить включённым свой переключатель и не выключит его, он будет проблемой», – сказал Шакил О'Нил на YouTube канале известного журналиста Стивена Эй Смита.