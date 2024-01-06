Игрок «Црвены Звезды» Никола Топич пропустит месяц из-за травмы

Во время успешного для «Црвены Звезды» дерби с «Партизаном» (88:72) 18-летний игрок Никола Топич получил травму колена, из-за чего пропустит от четырёх до шести недель.

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Инцидент произошёл в третьей четверти матча, после чего Топич попросил замену, почувствовав боль в колене. Медицинские сотрудники клуба пытались сделать так, чтобы Никола смог вернуться на площадку, но не получилось. После матча было видно, что он сильно хромает.

В нынешнем сезоне Евролиги серб провёл два матча. Форвард в основном продолжает выступать за молодёжный состав команды, но неделю назад был переведён в основной состав.