Главный тренер АСВЕЛа Поццекко: нам нужна помощь, нам нужны игроки

Главный тренер АСВЕЛа Джанмарко Поццекко прокомментировал первую победу команды после 10 поражений подряд в Евролиге и рассказал о своём будущем в клубе.

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«Мы так часто оказывались близко к победе, но нам никак не удавалось. Наконец мы смогли это сделать, я посвящаю эту победу своему штабу, они всегда были со мной.

Что касается рынка игроков, нам нужна помощь, заявляю это не в первый раз. Если нам дадут игроков, мы будем счастливы.

Останусь ли я тренировать АСВЕЛ на следующей неделе? Я понимаю, это бизнес, знаю, как это работает. Думаю, я хороший человек, у меня есть рабочая этика, я никогда не жалуюсь. Когда я работаю, то не думаю о будущем», — приводит слова Поццекко портал Basket News.