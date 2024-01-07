Паоло Банкеро отреагировал на свой первый за карьеру трипл-дабл

«Очень трудно говорить. У нас было всего восемь ребят. Энтони Блэк пытался играть, потому что он был нам нужен, и он был чертовски болен… У нас есть ребята, которые надрывают свои задницы. Я очень горжусь командой», — приводит слова Банкеро Sports Illustrated.