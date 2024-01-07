НБА сняла дисквалификацию с Дрэймонда Грина после 12 пропущенных матчей

«Грин предпринял шаги, которые продемонстрировали его стремление привести свое поведение в соответствие со стандартами, ожидаемыми от игроков НБА. Он встречался с психологом и неоднократно проводил совместные встречи с представителями НБА, «Уорриорз» и профсоюза игроков, которые будут продолжаться в течение всего сезона», – говорится в заявлении НБА.