«Енисей» впервые с 2019 года обыграл УНИКС

Сегодня, 8 января, «Енисей» одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (94:80). Эта победа стала первой для красноярской команды в матчах с казанцами с декабря 2019 года.

© БК «ЕНИСЕЙ»

Самым результативным игроком встречи стал Ксавье Ратан-Мэйз, на счету которого 29 очков. У УНИКСа наилучшую результативность показал Ненад Дмитриевич — 25 очков.

Таким образом, УНИКС прервал свою победную серию из семи матчей. Несмотря на это, команда осталась на втором месте в турнирной таблице чемпионата (18 побед, три поражения). «Енисей» идёт пятым — 12 побед при девяти поражениях.