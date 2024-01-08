29 очков Ратэн‑Мэйса помогли «Енисею» обыграть УНИКС в матче Лиги ВТБ

Красноярский «Енисей» на своем поле переиграл казанский УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 94:80 (21:15, 23:21, 23:17, 27:27) в пользу хозяев площадки. В составе красноярцев самым результативным игроком стал Ксавьер Ратэн Мэйс, набравший 29 очков. «Енисей» идет на пятом месте в турнирной таблице с 12 победами в 21 матче. Казанцы расположились на втором месте с 16 победами в 21 матче. Прямые трансляции матчей Единой лиги ВТБ смотрите на каналах холдинга «Матч!», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. ВТБ. 2023-24 «Енисей» (Красноярск) — «УНИКС» (Казань) — 94:80 (21:15, 23:21, 23:17, 27:27)