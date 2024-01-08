Капитану баскетбольной «Барселоны» диагностировали хронические боли в паху
Пресс-служба каталонской «Барселоны» сообщила о травме капитана команды Алекса Абринеса. Баскетболисту диагностирована пубалгия — хроническое повреждение паха.
«После тестов, проведённых на Алексе Абринесе, было подтверждено, что капитан «Барселоны» страдает пубалгией. Будем наблюдать за его готовностью к следующим матчам», — говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях клуба.
Напомним, в данный момент «Барселона» находится на третьей строчке турнирной таблицы Евролиги. Каталонская команда завоевала 32 очка, одержав 13 побед и потерпев шесть поражений после 19 проведённых матчей. Выше «Барселоны» в таблице располагаются лишь мадридский «Реал» и «Виртус» из Болоньи.
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