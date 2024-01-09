Джеймс Уорти оценил «данк века»

Джеймс Уорти о данке Леброна через Джорджа: «Данк века»
Джеймс Уорти высоко оценил данк Леброна Джеймса через Пола Джорджа .
Лидер «Лейкерс» поставил сверху с сопротивлением звездного форварда «Клипперс» во время воскресного матча между командами.
Легендарный игрок «озерников» Джеймс Уорти поделился своим мнением об эпизоде.
«Это был данк века, приятель. Ему 39 лет... Напомнило Джулиуса Ирвинга в 70-е. От пунктирной линии, «Статуя свободы» (данк, когда игрок несет мяч на вытянутой вверх руке и вколачивает его в корзину – Sports.ru). Он мощно его туда воткнул», – считает Уорти.