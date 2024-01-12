Алексей Швед впервые не набрал ни одного очка в матче чемпионата Китая

Российский разыгрывающий Алексей Швед, выступающий за «Шаньси Лунгс», впервые в сезоне не набрал ни одного очка в матче чемпионата Китая по баскетболу.

© Чемпионат.com

35-летний швед провёл на паркете в матче с «Гуанчжоу» 6 минут. При этом отметился одним подбором, двумя передачами и одним перехватом. «Шаньси Лунгс» уступил «Гуанчжоу» со счётом 105:116.

На данный момент «Шаньси Лунгс» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Китая по баскетболу. Команда Шведа победила в 13 матчах, но при этом проиграла в 15.