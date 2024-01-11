Никола Йокич побил уникальное достижение Леброна Джеймса в НБА

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Юта Джаз» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт — 124:107 в пользу хозяев.

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Центровой, лидер «Денвера» Никола Йокич во время игры достиг отметки в 13 000 набранных очков за профессиональную карьеру. Таким образом, Йокич стал самым молодым игроком в истории НБА с 13 000 очками, 6 000 подборами и 4 000 результативными передачами.