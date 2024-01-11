Баскетболист Крис Пол показал фотографию сломанной руки

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором поделился фотографией травмированной руки.

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Напомним, Крис Пол сломал левую руку по ходу матча с «Детройт Пистонс», который проходил в рамках регулярного чемпионата НБА.

Соцсети

Действующий контракт 38-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2024/2025 ($ 30 млн не гарантированы).

В нынешнем сезоне разыгрывающий принял участие в 32 встречах, набирая в среднем 8,9 очка, 7,2 результативной передачи и 3,8 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 42,4, трёхочковых — 36,1.