БК «Венеция» выиграл апелляцию против нападающего Бруно Кабокло

Спор между сторонами будет продолжен в Апелляционной комиссии ФИБА. Клуб подал апелляцию с требованием аннулировать решение ФИБА о выдаче разрешения на переход Кабокло в «Партизан».

Бразилец в конце июня подписал соглашение с «Венецией», но не явился в тренировочный лагерь в оговоренные сроки в середине сентября. Форвард не выходил на связь с клубом, рассчитывая расторгнуть контракт и подписаться с другой командой. В ноябре белградский «Партизан» объявил о подписании 2-летнего контракта с Кабокло.