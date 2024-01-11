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«Венеция» выиграла апелляцию против Бруно Кабокло

«Венеция» выиграла апелляционный иск против форварда Бруно Кабокло.

БК «Венеция» выиграл апелляцию против нападающего Бруно Кабокло
© Sports.ru

Иск рассматривался в суде итальянской лиги. Бразильский бигмен будет вынужден оплатить арбитражные издержки и судебные издержки клуба.

Спор между сторонами будет продолжен в Апелляционной комиссии ФИБА. Клуб подал апелляцию с требованием аннулировать решение ФИБА о выдаче разрешения на переход Кабокло в «Партизан».

В своем окончательном вердикте суд полностью признал доводы «Венеции», подтвердив действительность контракта, который Кабокло подписал с итальянским клубом.

Бразилец в конце июня подписал соглашение с «Венецией», но не явился в тренировочный лагерь в оговоренные сроки в середине сентября. Форвард не выходил на связь с клубом, рассчитывая расторгнуть контракт и подписаться с другой командой. В ноябре белградский «Партизан» объявил о подписании 2-летнего контракта с Кабокло.

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Бруно Кабокло