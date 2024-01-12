Экс-баскетболист «Голден Стэйт» пойман на многократном воровстве

По информации источника, полиция имеет доказательства нескольких случаев кражи со стороны 21-летнего игрока. По данным правоохранителей, в период с 9 сентября по 9 ноября Роллинз совершил семь краж. В основном молодой баскетболист воровал продукты, мелкие бытовые предметы и средства личной гигиены. Предположительно, в каждом из эпизодов стоимость краденного не превысила $ 1000, поэтому каждое правонарушение классифицируется как мелкое правонарушение 1-го класса. Максимальным наказанием по такой статье может стать тюремное заключение на срок до одного года.