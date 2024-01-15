Йокич набрал 25 очков в матче с «Индианой»

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда одержала победу со счётом 117:109.

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Йокич в общей сложности провёл на площадке 33 минуты, набрав суммарно 25 очков (12 из 13 с игры), 12 подборов, девять результативных передач, два перехвата и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» сербского центрового составил «+10».