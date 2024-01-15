В поисковом отряде рассказали о статусе пропавшего баскетболиста Петухова

Упавший с моста в Красноярске баскетболист «Барнаула» Антон Петухов числится пропавшим без вести, сообщили «Матч ТВ» в пресс службе организации «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной, которая занимается поиском спортсмена.

Петухов пропал в Красноярске 30 декабря утром по пути на остров Татышев на реке Енисей в Красноярске. Спортсмен был одет в серую шапку, салатовую кофту, синтепоновый пуховик, черные джинсы и обут в белые кроссовки. Из особых примет выделяется родинка на правой щеке, а также черная татуировка на левом предплечье с изображением Джокера. Сотрудники полиции 4 января установили, что Петухов упал с моста в Красноярске.