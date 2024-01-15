В поисковом отряде рассказали о статусе пропавшего баскетболиста Петухова

Упавший с моста в Красноярске баскетболист «Барнаула» Антон Петухов числится пропавшим без вести, сообщили «Матч ТВ» в пресс службе организации «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной, которая занимается поиском спортсмена.
Петухов пропал в Красноярске 30 декабря утром по пути на остров Татышев на реке Енисей в Красноярске. Спортсмен был одет в серую шапку, салатовую кофту, синтепоновый пуховик, черные джинсы и обут в белые кроссовки. Из особых примет выделяется родинка на правой щеке, а также черная татуировка на левом предплечье с изображением Джокера. Сотрудники полиции 4 января установили, что Петухов упал с моста в Красноярске.
— Ждем, когда полиция закончит свою часть работы, и выйдем на очередной поиск. Мы со своей стороны по прежнему готовы выйти хоть завтра. До момента пока человек не будет найден, он числится без вести пропавшим, — сообщили «Матч ТВ» в пресс службе организации.
Петухов родом из Красноярска, в 2021 году баскетболист стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ в составе московского ЦСКА. С 2023 года он выступает за «Барнаул», сейчас игроку 20 лет.
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