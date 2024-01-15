Чемпион Евролиги перешел в БК «Автодор»

Чемпион Евролиги в составе ЦСКА Виталий Фридзон стал игроком «Автодора». Об этом информирует пресс-служба саратовского клуба. Стороны заключили соглашение сроком до конца сезона-2023/2024.

© Чемпионат.com

В настоящий момент Виталию 38 лет. В прошлом сезоне Фридзон выступал в «Зените» из Санкт-Петербурга, где в среднем за игру набирал 3,1 очка и совершал 1,4 подбора.

Помимо титула в Евролиге, выигрывал бронзу на Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в составе сборной России. Также становился бронзовым медалистом чемпионата Европы 2011 года. Имеет шесть чемпионских титулов в Единой лиге ВТБ с ЦСКА.