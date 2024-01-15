Единая лига ВТБ объявила первых шестерых участников Матча звезд‑2024

По итогам голосования болельщиков в список попали Антон Глазунов, Октавиус Эллис (оба — «Уралмаш»), Ксэвьер Ратэн Мэйс («Енисей»), Александр Платунов, Би Джей Джонсон (оба — «ПАРМА») и Андрей Мартюк («Локомотив Кубань»). Еще шесть участников до 22 января выберут представители ведущих спортивных СМИ.

В начале февраля главные тренеры звездных команд Эмил Райкович (ЦСКА) и Велимир Перасович (УНИКС) в прямом эфире проведут первый в истории драфт Матча звезд: они будут по очереди выбирать баскетболистов, которые окажутся в сформированном болельщиками, СМИ, главными тренерами и лигой пуле из 24 игроков.