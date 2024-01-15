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Единая лига ВТБ объявила первых шестерых участников Матча звезд‑2024

Пресс служба Единой лиги ВТБ назвала первых шестерых участников Матча звезд 2024 года.

Единая лига ВТБ объявила первых шестерых участников Матча звезд‑2024
© РИА Новости

По итогам голосования болельщиков в список попали Антон Глазунов, Октавиус Эллис (оба — «Уралмаш»), Ксэвьер Ратэн Мэйс («Енисей»), Александр Платунов, Би Джей Джонсон (оба — «ПАРМА») и Андрей Мартюк («Локомотив Кубань»). Еще шесть участников до 22 января выберут представители ведущих спортивных СМИ.

В начале февраля главные тренеры звездных команд Эмил Райкович (ЦСКА) и Велимир Перасович (УНИКС) в прямом эфире проведут первый в истории драфт Матча звезд: они будут по очереди выбирать баскетболистов, которые окажутся в сформированном болельщиками, СМИ, главными тренерами и лигой пуле из 24 игроков.

Матч звезд Единой лиги ВТБ состоится 18 февраля 2024 года в Москве на «ВТБ Арене».

Баскетбол
Велимир Перасович
Антон Глазунов
ЦСКА