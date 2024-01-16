Трей Янг установил новый рекорд НБА

Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг стал автором рекорда в Национальной баскетбольной ассоциации. Как информирует пресс-служба лиги, Янг стал первым игроком в истории НБА, которому удалось набрать 10 000 очков быстрее всех. Для этого Трею потребовалось 390 матчей.

В нынешнем сезоне НБА Янг на данный момент в среднем за матч набирает 27,5 очка, совершает 3,1 подбора и отдаёт 10,9 передачи. В последнем матче своей команды, который она проводила с «Сан-Антонио Спёрс» (109:99), Трей набрал 36 очков, совершил шесть подборов и отдал 13 ассистов.