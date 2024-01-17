Коби Уайт раскрыл секрет своего прогресса

Коби Уайт рассказал, что помогло ему добиться прогресса в этом сезоне.

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«Этим летом я пошел другим путем. Я всегда усердно работаю на площадке. Но за пределами площадки я никогда не находил времени для интеллектуального и духовного развития. Поэтому этим летом я решить поступить по-другому. Я прочитал три книги. А я ненавижу читать. Я назвал это духовным путешествием. Стараюсь расти духовно и интеллектуально, поэтому читаю книги.

Я слушал Эрика Томаса каждый вечер в течение двух месяцев. Я выходил из душа, умывался и слушал Эрика Томаса. Я начал вести дневник. Я начал делать много разного, чего раньше не делал. Чтобы быть хорошим игроком, или даже великим, нужно делать больше, чем просто работать на площадке.

Я много разговариваю с Демаром Дерозаном. И он всегда говорит о психологическом аспекте и о том, что он делает за пределами площадки, чтобы испытать свое психическое состояние. Он хочет встретиться со своими страхами лицом к лицу. Это никак не связано с баскетболом, но имеет прямое отношение к жизни. Как видите, Демар ничего не боится на площадке. Так что я просто говорю с ним о таких мелочах. Он дал мне указания, и этим летом я попытался выполнить некоторые из них.