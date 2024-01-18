Швед сообщил, что готов вернуться в Единую лигу ВТБ для участия в плей-офф

«В Китае сезон короткий, есть планы на будущее? В Китае агент мне уже предлагает какие то варианты. Но я хочу дождаться окончания сезона. Потом сядем втроем, я, Обрад (Фимич), агент из Китая и все обсудим.



Исключаю ли возможность попасть в плей-офф Единой лиги ВТБ? Я всю свою карьеру был открыт для предложений. Если на связь выйдет хорошая команда, предложит достойный контракт, то почему бы и нет. Я готов», – приводит слова Шведа «Российская газета».