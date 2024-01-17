Владимир Гомельский рассказал об отличиях между Ясикявичюсом и Итудисом

«Несомненно, Ясикявичюс имеет совсем другую концепцию выстраивания отношений с игроками, другой стиль ведения игры, чем Итудис. Кроме того, у Ясикявичюса есть авторитет для игроков — он был звездой во время своей собственной игровой карьеры. Шарунас успел привнести некоторые изменения в тактике игры команды. Это также способствовало ряду побед», — написал Гомельский на своём официальном сайте.