Алексей Швед о самом непривычном после переезда в Китай: «То, что мы все живем в отеле»
Алексей Швед рассказал о самом непривычном после переезда в Китай.
Минувшей осенью Швед подписал контракт с клубом CBA «Шаньси Лунгс».
– Самая непривычная вещь это то, что мы все живем в отеле. Везде, где я до этого играл, жил на съемной квартире. А тут живем в отеле, но я не жалуюсь. Гостиница – пять звезд, у меня два номера. Семья живет со мной. Вот сейчас родители в гости приехали. То есть, в принципе, меня все устраивает, но в квартире, конечно, удобнее.
– Снять квартиру не задумывался?
– А здесь короткий сезон. Мы уже половину практически отыграли. Остались январь, февраль и март. Последняя игра регулярного чемпионата, по-моему, в начале апреля. Плюс у жизни в отеле есть свои плюсы. Все игроки на самом деле размещаются в гостинице. Китайские в одной, иностранцы – в другой. За нами приезжает водитель, отвозит на тренировки и обратно.
– Расскажи о городе Тайюань, в котором базируется твоя команда…
– Небольшой, спокойный город. Точнее, как небольшой – 5 миллионов человек. Но для Китая это считается не очень большой город. Все, что надо, здесь есть. Очень много торговых центров, развлечений для детей. Здесь все отдыхают семьями, парами. Люди очень дружелюбные, довольные жизнью. К моим дочкам постоянно подходят, просят сфотографироваться с ними. Блондинки для них – это что-то особенное.
Алексей Швед о самом непривычном после переезда в Китай: «То, что мы все живем в отеле»
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