Алексей Швед рассказал о самом непривычном после переезда в Китай.

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Минувшей осенью Швед подписал контракт с клубом CBA «Шаньси Лунгс».

– Самая непривычная вещь это то, что мы все живем в отеле. Везде, где я до этого играл, жил на съемной квартире. А тут живем в отеле, но я не жалуюсь. Гостиница – пять звезд, у меня два номера. Семья живет со мной. Вот сейчас родители в гости приехали. То есть, в принципе, меня все устраивает, но в квартире, конечно, удобнее.

– Снять квартиру не задумывался?

– А здесь короткий сезон. Мы уже половину практически отыграли. Остались январь, февраль и март. Последняя игра регулярного чемпионата, по-моему, в начале апреля. Плюс у жизни в отеле есть свои плюсы. Все игроки на самом деле размещаются в гостинице. Китайские в одной, иностранцы – в другой. За нами приезжает водитель, отвозит на тренировки и обратно.

– Расскажи о городе Тайюань, в котором базируется твоя команда…