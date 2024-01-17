Алексей Швед раскрыл детали своего контракта с китайским «Шаньси Лунгс»

«Меня подписали как игрока и как помощника тренера. Это прописано в контракте. То есть иногда у меня спрашивают, как сыграть в защите, нападении, что делать в той или иной ситуации. Молодые часто за советом подходят. Ребята здесь вообще старательные, не боятся. Видно, что благодаря лимиту, у них больше игрового времени, и это даёт им уверенность. По лимиту на площадке у команды может находиться только один легионер. В отдельных случаях допускаются два легионера, но это только для команд, которые в прошлом сезоне финишировали в подвале турнирной таблицы», — приводит слова Шведа «Российская газета».