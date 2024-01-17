Помощник главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Милоевич умер в возрасте 46 лет

Помощник главного тренера клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Деян Милоевич скончался на 47 м году жизни, сообщается на сайте белградской «Црвены Звезды».

В среду НБА сообщила, что матч регулярного чемпионата «Юта Джаз» — «Голден Стэйт» не состоится 17 января из за госпитализации Милоевича, которому стало плохо после командного ужина в ресторане в Солт Лейк Сити.

— «Црвена Звезда» с большой грустью восприняла известие из США, что наш бывший игрок золотой сборной, тренер национальной команды, великий баскетболист, а также наш большой друг Деян Милоевич умер от сердечного приступа, — говорится в сообщении.

Также слова соболезнования выразили Федерация баскетбола Сербии, испанская «Валенсия» и белградский «Партизан».

Милоевич вошел в тренерский штаб «Уорриорз» в 2021 году. В 2019 году специалист был назначен помощником главного тренера сборной Сербии, спустя два года покинул национальную команду.