Леброн Джеймс отметился очередным достижением

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс», в котором его команда одержала победу со счётом 127:110.

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Во время игры режиссёры трансляции вывели плашку со статистическим фактом. Согласно данным, Джеймс выходил на площадку против 35% игроков, которые когда-либо выступали в НБА. Отметим, что история лиги берёт своё начало с сезона-1949/1950 после объединения других североамериканских лиг — БАА и НБЛ.