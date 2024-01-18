Морозы в Красноярске тормозят поиски баскетболиста Петухова

Повторного обследования в поисках пропавшего баскетболиста Антона Петухова пока не было, сообщили «Матч ТВ» в пресс службе организации «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной, которая занимается поиском спортсмена.

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Петухов пропал в Красноярске 30 декабря утром по пути на остров Татышев на реке Енисей в Красноярске. Спортсмен был одет в серую шапку, салатовую кофту, синтепоновый пуховик, черные джинсы и обут в белые кроссовки. Из особых примет выделяется родинка на правой щеке, а также черная татуировка на левом предплечье с изображением Джокера. Сотрудники полиции 4 января установили, что Петухов упал с моста в Красноярске.

— Поиски не прекращали, но повторного обследования силами полиции, волонтеров и спасателей больше не было. Ждем, когда спадут морозы, так как первое правило таких мероприятий — обеспечить безопасность поисковиков. Сейчас продолжается информационная работа, включая оповещение жителей ближайших населенных пунктов о том, чтобы обращали внимание на подозрительные вещи на воде и в прибрежной зоне, — сказали в пресс службе.

Ранее в организации «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной сообщили «Матч ТВ», что Петухов числится пропавшим без вести, пока не будет найдено тело.