Шакил О'Нил намекнул на договорной финал Западной конференции НБА в 2002 году

«Тим Донахи определённо поставил на нашу победу деньги. Это факт. Можно ли с этой точки зрения говорить, что игра была нечестной? Да. Но поскольку ”Кингз" не реализовали 20 с чем-то штрафных бросков в седьмом матче, если вы не проверили их банковские счета после игры, я не знаю, что тут ещё можно добавить», — сказал Брайант.