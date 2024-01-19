Эксперт обвинил Майкла Джордана в поведении фанатов на открытии Зала славы

«Майкл Джордан — хулиган, он всегда был мелким хулиганом. Возможно, он действительно величайший баскетболист всех времён, но он мелкий хулиган, и болельщики в той ситуации последовали его примеру», — заявил Макмахон в подкасте The Hoop Collective.