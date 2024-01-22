Кевин Дюрант назвал свой настоящий рост

«Почему предпочитаю говорить, что мой рост 6 футов и 10 дюймов? Это действительно мой рост. Перед последними двумя сезонами измеряли – 6 футов и 10 дюймов. Не хочу врать, во мне нет 7 футов (213 сантиметров)», — приводит слова Дюранта журналист Дуэйн Рэнкин в социальной сети Х (ранее Twitter).