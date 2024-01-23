«Филадельфия» победила «Сан‑Антонио» в НБА

Баскетболисты «Филадельфии» на своей площадке одержали победу над «Сан Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Встреча завершилась со счетом 133:123 (34:35, 28:23, 42:31, 29:34). Самым результативным игроком матча стал Джоэл Эмбиид из «Сиксерс», оформивший дабл дабл (70 очков + 18 подборов).

«Филадельфия» одержала 29 ю победу и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Сан Антонио» потерпел 35 е поражение и идет на последней, 15 й строчке на Западе.

Результаты других встреч:

«Детройт» — «Милуоки» — 113:122,

«Даллас» — «Бостон» — 110:119,

«Финикс» — «Чикаго» — 115:113,