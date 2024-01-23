Президент РФБ рассказал, в чем уникальность Леброна Джеймса

«С Леброном было тяжело играть. Он был не самый сложный из соперников, как по мне, но тем не менее он суперуникальный игрок. Я не знаю ни одного, кто мог бы сравниться с ним по продолжительности карьеры на таком высоком уровне, в таких кондициях. Как Криштиану Роналду в футболе, так Леброн Джеймс в баскетболе. У него уникальное видение площадки.



Многие сравнивают его с Джорданом, но это два абсолютно разных игрока. Я бы больше сравнивал его с Мэджиком Джонсоном, потому что это высокий парень, который может отдавать передачи. Леброн Джеймс делает всё, что можно делать в баскетболе на высоком уровне, на протяжении 20 лет», — сказал Кириленко в интервью на YouTube-канале Okko Sport.