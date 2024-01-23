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«Црвена Звезда» оштрафована Евролигой из-за поведения болельщиков

«Црвена Звезда» оштрафована Евролигой из-за поведения болельщиков.

БК «Црвена Звезда» оштрафован Евролигой из-за поведения болельщиков
© globallookpress.com

Клуб выплатит 5 тысяч евро в результате того, что поклонники команды бросали предметы на площадку во время игры.

Инцидент имел место во время встречи с «Басконией» (90:91).