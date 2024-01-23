БК «Црвена Звезда» оштрафован Евролигой из-за поведения болельщиков

«Црвена Звезда» оштрафована Евролигой из-за поведения болельщиковSports.ru23 января, 15:11«Црвена Звезда» оштрафована Евролигой из-за поведения болельщиков.© globallookpress.comКлуб выплатит 5 тысяч евро в результате того, что поклонники команды бросали предметы на площадку во время игры.Инцидент имел место во время встречи с «Басконией» (90:91).Главное о спортеБольше новостейSports.ru: главные новости«Спасибо!» Дю Плесси обратился к рэперу Дрейку, поставившему на его поражение«Црвена Звезда» оштрафована Евролигой из-за поведения болельщиков«Спасибо, Хасбулла». Форвард «Манчестер Сити» Холанд получил подарок от Хасбика