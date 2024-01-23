Впервые с 1978 года в один игровой день НБА сразу два баскетболиста набрали 60+ очков

Сегодня, 23 января, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НБА. Сразу два игрока — Джоэл Эмбиид и Карл-Энтони Таунс, сумели набрать больше 60 очков в своих матчах. Это первый случай с 9 апреля 1978 года, когда два баскетболиста в один игровой день зарабатывают 60+ очков.

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Эмбиид и его «Филадельфия Сиксерс» одержали победу в матче с «Сан-Антонио Спёрс» — 133:123. Таунс вместе с Миннесотой Тимбервулвз потерпел поражение в игре с «Шарлотт Хорнетс» — 125:128.

Таунс в общей сложности провёл на площадке 38 минут, набрав суммарно 62 очка (21 из 35 с игры, где 10 из 15 — трёхочковые), восемь подборов и две результативные передачи. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «0». На счету Таунса также семь совершённых потерь.