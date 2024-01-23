Стали известны главные трансферные цели «Лос-Анджелес Лейкерс»

По информации источника, оба игрока являются претендентами на роль третьей звезды в калифорнийском клубе. В «Лос-Анджелес Лейкерс» готовы предложить взамен имеющихся игроков и несколько драфт-пиков. При этом возможная сделка может состояться и в зимний период обменов, и быть отложена до лета.