Генменеджер «Милуоки» объяснил решение уволить Гриффина

«Дело не в комментариях игроков, не в том, что было сказано или не сказано. Это моя работа, это работа организации на самом верху — каждый день оценивать все сферы деятельности организации и думать, получаем ли мы от этой группы максимум того, что можем, или нет. Мы чувствуем, что можем лучше использовать талант этой группы, если внесём изменения. Вот почему мы это сделали», — приводит слова Хорста CBS Sports.