Okko эксклюзивно покажет Winline Чемпионат России по баскетболу 3х3

«Трансляция Winline Чемпионата России по баскетболу 3х3 на платформе Okko – еще одно крупное достижение в деле популяризации спорта. Наше сотрудничество с крупнейшим стриминговым сервисом началось с освещения Winline Кубка России. Теперь любителям баскетбола будут доступны и материалы по дисциплине 3х3 – матчи, аналитические программы и хайлайты в отличном качестве, со множеством опций для комфортного просмотра. Игры можно будет смотреть как в прямом эфире, так и в записи, что является возможностью держать руку на пульсе событий российского баскетбола 3х3 из любой точки России», – сказал Кириленко.