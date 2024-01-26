Леброн Джеймс установил уникальное достижение Матчей всех звезд НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в 20-й раз в истории выбран в стартовую пятёрку на Матч всех звёзд НБА — 2024. Он стал первым игроком в истории с таким достижением. Об этом сообщает НБА в социальной сети Х (ранее Twitter).

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39-летний американец попал в старт на звёздный уикенд в составе лучших игроков Западной конференции. Форвард участвует в Матчах всех звёзд с 2005 года. Он четырежды становился чемпионом НБА, а в 2023 году он стал лучшим снайпером лиги (в регулярных чемпионатах и плей-офф).