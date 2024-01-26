ФК «Милан» почтил память Коби Брайанта в годовщину его гибели

«Коби всегда с нами, мы скучаем по тебе», — гласит пост в социальной сети Х (ранее Twitter), к которому прикреплена фотография легендарного баскетболиста.

Коби Брайант неоднократно признавался в своей любви к футбольному клубу «Милан» и считал себя его фанатом.

Брайант выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» на протяжении всей своей профессиональной карьеры. Он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации, дважды признавался MVP финала, а также стал самым ценным игроком сезона в 2008 году. В составе сборной США Коби завоевал две золотых медали Олимпийских игр.