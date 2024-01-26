НБА представила обновлённый рейтинг игроков на награду MVP
Национальная баскетбольная ассоциация обновила рейтинг игроков, которые претендуют на звание самого ценного игрока сезона (MVP) в сезоне-2023/2024.
Рейтинг MVP:
1. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»);
2. Никола Йокич («Денвер Нагегтс»);
3. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»);
4. Яннис Адектокунбо («Милуоки Бакс»);
5. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»);
6. Лука Дончич («Даллас Маверикс»);
7. Домантас Сабонис («Сакраменто Кингз»);
8. Кевин Дюрант («Финикс Санз»);
9. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»);
10. Девин Букер («Финикс Санз»).
Напомним, ранее НБА опубликовала список стартовых пятёрок на Матч всех звёзд, который пройдёт в 2024 году в Индиане. На Западе с первых минут встречу начнут Никола ЙокичКевин Дюрант, Шей Гилджес-Александер и Лука Дончич. На Востоке – Джоэл Эмбиид, Джейсон Тейтум, Тайриз Халибёртон и Дэмьен Лиллард.