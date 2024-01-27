«Милан» во второй раз в сезоне Евролиги победил «Барселону»

26 января проходил матч регулярного чемпионата Евролиги между итальянским клубом «Олимпия Милан» и каталонской «Барселоной». Команды встретились в рамках 23-го тура европейского чемпионата. Матч завершился победой хозяев паркета со счётом 74:70.

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«Барселона» очень неудачно стартовала в выездном матче – сперва каталонский клуб проиграл первую четверть со счётом 12:23, а затем во второй не смог исправиться, уступив с результатом 16:24. Итог первой половины – 47:28 в пользу «Милана».

После перерыва каталонцы вышли совсем другой командой. Подопечные Рохера Гримау обыграли соперника в третьей четверти с большим преимуществом – 21:10. В заключительном игровом отрезке «Барселона» отдала буквально все силы, но хватило их лишь на то, чтобы сократить отставание на четыре очка – 21:17.