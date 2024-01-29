Лука Дончич установил уникальный рекорд в НБА

24-летний разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич стал автором уникального достижения в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В двух последних встречах в рамках лиги словенец набрал 101 очко, а также совершил 20 подборов и отдал 24 результативные передачи. Как информирует ESPN Stats Info, Дончич стал первым игроком лиги, когда-либо оформлявшим в среднем 50-очковый трипл-дабл за две игры.