Кевин Дюрант стал десятым игроком НБА, набравшим 28 000 очков

Тяжёлый форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант вошёл в топ-10 игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которым покорилась отметка 28 000 набранных очков. Это случилось после матча регулярного чемпионата лиги с «Орландо Мэджик» (98:113), в котором Дюрант набрал 15 очков, а также сделал четыре подбора и отдал пять результативных передач.

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Теперь в активе Кевина 28 003 очка. Возглавляет рейтинг лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, на счету которого сейчас 39 704 очка. В прошлом сезоне НБА Леброн побил рекорд прославленного баскетболиста Карима Абдул-Джаббара, в активе которого 38 387 очков.