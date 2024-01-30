Леброн произнес 2 слова после вопроса о Бруксе, ударившем его по лицу

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отказался отвечать на вопрос о лёгком форварде «Хьюстон Рокетс» Диллоне Бруксе после матча их команд.

© Чемпионат.com

«Следующий вопрос», — перебил Джеймс журналиста, услышав имя Брукса.

Отметим, что во время матча произошёл эпизод, когда Диллон ударил Леброна по лицу в ходе борьбы за мяч. Судьи назначили игроку «Хьюстона» неспортивной фол первой степени, благодаря чему тот избежал удаления.